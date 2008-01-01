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Новости погоды

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Погода в Крыму будет портиться

ИА "Метеоновости" / 12:22 Вторник, 12 марта

  В Крыму где погоду определяют средиземноморские циклоны, погода хотя ветреная и дождливая, но очень теплая. Температура воздуха превышает привычные показатели на 6-8 градусов. В Ялте 11 марта был даже установлен очередной температурный рекорд, +18,8 градуса. Ранее в это время температура не повышалась более 16 градусов. Этот рекорд продержался с 1983 года.

Но уже совсем скоро пейзаж здесь изменится:погода напомнит о зиме. В ночь на 13 марта Крым пересечет стремительный циклон. За сутки этот вихрь преодолеет расстояние от юга Балканского полуострова до севера Каспийского моря. В Крыму ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью пройдет мокрый снег, на южном берегу дождь, местами очень сильные осадки. Ожидается туман, гололедно-изморозевые отложения. Днем осадки ослабеют. Местами пройдет небольшой дождь, в горах со снегом. Усилится ветер. Ночью скорость северо-восточного ветра составит 10-15 м/с, местами 20-25 м/с, днем 7-12 м/с, в порывах до 17 м/с. Температура воздуха понизится. Ночью термометры покажут -3..+2 градуса, на юге +3..+5, днем +5..+10, в горах -1..+4 градуса. Для середины марта это не характерно! / meteonovosti.ru /
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