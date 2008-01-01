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Новости погоды
На Суматре продолжается сезон дождей
ИА "Метеоновости" / 12:50 Вторник, 12 марта
Сезон дождей длится на Суматре с октября по март. И ливневые дожди на острове в это время выпадают редко. Но в минувший день, 11 марта, на острове прошли сильные ливни. За неполные 6 часов на Суматре в отдельных районах выпало до 114 мм небесной влаги. А это сопоставимо с месячной нормой осадков. Прогремели грозы, но было очень жарко, до 34,1 градуса.
13 марта на Суматре немного посвежеет, ночью +20..+25, днем +25..+30, при переменной облачности местами пройдут дожди различной интенсивности. / meteonovosti.ru /
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