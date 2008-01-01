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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 13:09 Вторник, 12 марта



В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном -0,5..+0,6 градуса; Северном -0,8..+0,8 градуса, Северо-восточном -0,9..+0,5 градуса, Восточном -0,4..+0,2 градуса, Юго-восточном -0,4..+0,3 градуса, Южном -0,4..+0,6 градуса, Юго-западном -1,2..+0,1 градуса, Западном -1,1..+0,7 градуса, Северо-западном -0,7..0 градусов.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха -1,4..-0,7 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -1,1..+0,4 градуса. / meteonovosti.ru /



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