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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 13:09 Вторник, 12 марта

  В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном -0,5..+0,6 градуса; Северном -0,8..+0,8 градуса, Северо-восточном -0,9..+0,5 градуса, Восточном -0,4..+0,2 градуса, Юго-восточном -0,4..+0,3 градуса, Южном -0,4..+0,6 градуса, Юго-западном -1,2..+0,1 градуса, Западном -1,1..+0,7 градуса, Северо-западном -0,7..0 градусов.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха -1,4..-0,7 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -1,1..+0,4 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
15:00
местное
+1
Ср.
13 мар.
-1
Чт.
14 мар.
+1
Пт.
15 мар.
+4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+43
Аккра		 -40
Билибино

некомфортное место: Амдерма
комфортное место: Колима

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