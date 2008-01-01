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Рекордные снегопады на севере Сибири



ИА "Метеоновости" / 13:13 Вторник, 12 марта



На севере Сибири, во владениях циклона и его атмосферных фронтов, прошли снегопады. В Туруханске 11 марта выпало 5 мм осадков в пересчете на воду. Таким образом, повторился рекорд, зафиксированный в 2001 году. Также повторил рекорд 2014 года и Ханты-Мансийск. Но осадков здесь выпало меньше, 4,4 мм.



13 марта погодные условия в северных районах Сибири будут определять атмосферные фронты. В Ханты-Мансийском автономном округе ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и снега, в отдельных районах налипание мокрого снега, метель, местами порывы ветра до 16 м/с. Днем термометры покажут 0..+5 градусов, местами -1..-6. В Туруханском районе снег, порывы ветра до 14 м/с, днем +4..-1, местами -6..-11 градусов. / meteonovosti.ru /



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