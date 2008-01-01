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Новости погоды

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Самарская область во власти циклона

ИА "Метеоновости" / 13:21 Вторник, 12 марта

  Циклоны и их атмосферные фронты определяли условия погоды в Самарской области. 11 и в ночь на 12 марта на Самарскую область обрушились сильные осадки. В виде дождя, снега и мокрого снега выпало до 17 мм небесной влаги. В Самаре прошли дожди, количество выпавших осадков составило 14 мм. Таки образом, был установлен новый рекорд для 11 марта. Ранее, в 1981 году, максимальным для этого дня количеством считалось 13 мм осадков.

13 марта в Самарской области вновь будут хозяйничать атмосферные фронты. Пройдут осадки различной интенсивности, местами сильные, в виде мокрого снега и дождя. Местами туман, гололед. Температура воздуха ночью 0..-5, днем -2..+3 градуса, местами до +6. / meteonovosti.ru /
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