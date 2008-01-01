Новости погоды
На юге ЕТР то ветер, то дождь
ИА "Метеоновости" / 13:29 Вторник, 12 марта
В минувший день, 11 марта, на юге ЕТР было неспокойно. Из-за резких перепадов атмосферного давления между антициклоном и циклоном усиливался ветер. В Волгоградской области его порывы достигали 25 м/с, в Краснодарском крае 22 м/с. Ветрено было в Калмыкии, в республиках Северного Кавказа.
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Погода начнет меняться уже 13 марта. Причина - стремительно перемещающийся средиземноморский циклон. Местами пройдут небольшие осадки, в горах снег. В Краснодарском крае, Адыгее, Ростовской области ожидаются сильные осадки, в Краснодарском крае с грозой. И ветер уже не такой сильный. Порывы 13-18 м/с. Лишь в районе Новороссийска северо-восточный ветер в порывах будет усиливаться до 20-23 м/с. Температура воздуха в дневные часы +5..+10 градусов, местами до +13, в районе Сочи до +16. / meteonovosti.ru /