Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
12 марта 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На юге ЕТР то ветер, то дождь

ИА "Метеоновости" / 13:29 Вторник, 12 марта

  В минувший день, 11 марта, на юге ЕТР было неспокойно. Из-за резких перепадов атмосферного давления между антициклоном и циклоном усиливался ветер. В Волгоградской области его порывы достигали 25 м/с, в Краснодарском крае 22 м/с. Ветрено было в Калмыкии, в республиках Северного Кавказа.

Погода начнет меняться уже 13 марта. Причина - стремительно перемещающийся средиземноморский циклон. Местами пройдут небольшие осадки, в горах снег. В Краснодарском крае, Адыгее, Ростовской области ожидаются сильные осадки, в Краснодарском крае с грозой. И ветер уже не такой сильный. Порывы 13-18 м/с. Лишь в районе Новороссийска северо-восточный ветер в порывах будет усиливаться до 20-23 м/с. Температура воздуха в дневные часы +5..+10 градусов, местами до +13, в районе Сочи до +16. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+1
Ср.
13 мар.
-1
Чт.
14 мар.
+1
Пт.
15 мар.
+4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+43
Аккра		 -40
Билибино

некомфортное место: Амдерма
комфортное место: Колима

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100