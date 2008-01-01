Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:28 Вторник, 12 марта
В 15 часов в Москве облачная погода с прояснениями, местами слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном +0,4..+2,3 градуса; Северном 0..+1,9 градуса, Северо-восточном +0,5..+1,4 градуса, Восточном +0,1..+0,8 градуса, Юго-восточном +0,3..+1,4 градуса, Южном +0,2..+1,0 градуса, Юго-западном +0,2..+1,6 градуса, Западном -0,6..+1,2 градуса, Северо-западном -0,3..+1,3 градусов.
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
В Зеленограде без осадков, температура воздуха -0,7..+0,3 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -0,4..+1,5 градуса. / meteonovosti.ru /