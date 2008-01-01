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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:31 Вторник, 12 марта
Погоду в столичной области будет определять тыловая часть циклона с центром над югом Архангельской области. При облачности с прояснениями местами станет приниматься слабый снег. Температура воздуха в Москве 0..-2 градуса, по области 0..-5. Ветер западный, 5-10м/с. / meteonovosti.ru /
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