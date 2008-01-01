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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:15 Среда, 13 марта



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в малоградиентном барическом поле. Ожидается облачная погода с прояснениями, временами небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве -2..0, по области -5..0 градусов. Ветер северо-западный, западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 744 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 70%.



Погода опять изменится, понизится температура, атмосферное давление будет слабо расти, но останется на пониженном уровне (ниже климатических значений на 4-6 единиц). Начало весны в Московском регионе характеризовалось очень частыми и довольно радикальными переменами погодных условий, то резко снижалась температура, то приходило аномальное тепло, атмосферное давление как "качели", то резко понижалось, то интенсивно росло. Поэтому, у метеочувствительных людей, часто менялось артериальное давление, иногда вплоть до гипертонических кризов, появлялись головные боли и учащались приступы мигрени. Смена погоды с частыми, не ритмичными колебаниями температуры и влажности воздуха негативно влияют и на состояние больных с хроническими болезнями суставов, с постравматическими и послеопрационными состояниями суставов и позвоночника. / meteonovosti.ru /



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