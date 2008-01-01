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Новости погоды
Информация о магнитном поле Земли
ИА "Метеоновости" / 10:21 Среда, 13 марта
По данным ИЗМИРАН, солнечная активность со 3 по 12 марта была низкой. Магнитное поле Земли, в основном, менялось от спокойного до слабо возмущенного. 12 марта зарегистрированы отдельные возмущенные периоды.
По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что 13-21 марта солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка - от спокойной до слабо возмущенной. Усиление геомагнитной активности ожидается 13-14 марта. / meteonovosti.ru /
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