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Информация о магнитном поле Земли



ИА "Метеоновости" / 10:21 Среда, 13 марта



По данным ИЗМИРАН, солнечная активность со 3 по 12 марта была низкой. Магнитное поле Земли, в основном, менялось от спокойного до слабо возмущенного. 12 марта зарегистрированы отдельные возмущенные периоды.



По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что 13-21 марта солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка - от спокойной до слабо возмущенной. Усиление геомагнитной активности ожидается 13-14 марта. / meteonovosti.ru /



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