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Новости погоды

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Зима напрасно злится...

ИА "Метеоновости" / 10:55 Среда, 13 марта

  Теплое начало марта в Москве обнадежило ранней весной. Но март коварен: то снега подбросит, но морозом прихватит. Так и случилось вечером 12 марта. В холодном воздухе развилась конвекция, и на столицу обрушился снегопад. Казалось, что снегу не будет и конца, но осадки были кратковременными, к 21 часу снег в городе прекратился. За это время выпало до 1 см снега, который не растаял, поскольку температура воздуха уже была отрицательной.

Снег в городе возобновился после 3 утра и был связан с прохождением атмосферного фронта. За ночь в городе выпало около 1 мм осадков, по области до 2 мм. Снег был пушистым, прирост свежевыпавшего снега составил 1-2 см. К утру 13 марта высота снежного покрова в Москве составила: на ВДНХ 23 см, на Балчуге 17 см, в Тушино 35 см.

Но зима напрасно пугает жителей столицы: тепло спешит в центр России. В четверг днем воздух прогреется до 3..4 градусов, а к воскресенью и средняя суточная температура воздуха станет положительной. И от вновь выпавшего снега в Москве не останется и следа. И на следующей неделе таяние снега продолжится. / meteonovosti.ru /
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