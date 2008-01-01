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В Приморье зима пришла с опозданием



ИА "Метеоновости" / 11:19 Среда, 13 марта



Весна в большинстве регионов России уже вступила в права, лишь в Приморье задержалась. Здесь самый сильный за всю зиму снегопад случился 12 марта. Сильные осадки были связаны с циклоническим вихрем из Китая и его атмосферными фронтами. Днём снег начался на юге Приморья, а в ночные часы зона осадков переместилась в северные районы. Количество осадков составило от 1 до 8 мм, на юго-востоке и в центре местами 10-18 мм небесной влаги. Высота снега здесь достигается 17-26 мм. И лишь на западе осадков не было вовсе. Сегодня, 13 марта, циклон переместился на акваторию Японского моря, но его влияние на Приморье сохраняется. В крае идут осадки различной интенсивности, в основном на севере края и на восточном побережье. В след за циклоном проникла более прохладная воздушная масса. Максимальная температура воздуха существенно не изменится.



Во Владивостоке 12 марта было облачно. Во второй половине дня начался снег, который закончился около 16 часов по местному времени. Количество выпавших осадков составило 2 мм. В городе образовался временный снежный покров. В ближайшие сутки во Владивостоке осадков не ожидается.



В Приморье 14 марта местами пройдет небольшой снег, температура возуха ночью -4..-9 градусов, при прояснении -11..-16, на побережье +1..-4. Днем воздух прогреется до +2..+7. / meteonovosti.ru /



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