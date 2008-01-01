Новости погоды
В Приморье зима пришла с опозданием
ИА "Метеоновости" / 11:19 Среда, 13 марта
Весна в большинстве регионов России уже вступила в права, лишь в Приморье задержалась. Здесь самый сильный за всю зиму снегопад случился 12 марта. Сильные осадки были связаны с циклоническим вихрем из Китая и его атмосферными фронтами. Днём снег начался на юге Приморья, а в ночные часы зона осадков переместилась в северные районы. Количество осадков составило от 1 до 8 мм, на юго-востоке и в центре местами 10-18 мм небесной влаги. Высота снега здесь достигается 17-26 мм. И лишь на западе осадков не было вовсе. Сегодня, 13 марта, циклон переместился на акваторию Японского моря, но его влияние на Приморье сохраняется. В крае идут осадки различной интенсивности, в основном на севере края и на восточном побережье. В след за циклоном проникла более прохладная воздушная масса. Максимальная температура воздуха существенно не изменится.
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Во Владивостоке 12 марта было облачно. Во второй половине дня начался снег, который закончился около 16 часов по местному времени. Количество выпавших осадков составило 2 мм. В городе образовался временный снежный покров. В ближайшие сутки во Владивостоке осадков не ожидается.
В Приморье 14 марта местами пройдет небольшой снег, температура возуха ночью -4..-9 градусов, при прояснении -11..-16, на побережье +1..-4. Днем воздух прогреется до +2..+7. / meteonovosti.ru /