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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:27 Среда, 13 марта



В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями, местами слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном -3,0..-2,6 градуса, Северном -2,7..-2,2 градуса, Северо-восточном -3,0..-2,2 градуса, Восточном -3,4..-2,7 градуса, Юго-восточном -3,0..-2,6 градуса, Южном -3,5..-2,5 градуса, Юго-западном -3,6..-2,8 градуса, Западном -4,0..-1,9 градуса, Северо-западном -3,0..-1,9 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха -3,8..-3,4 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -3,6..-1,1 градуса, порывы северо-западного ветра до 11м/с. / meteonovosti.ru /



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