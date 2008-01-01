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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:27 Среда, 13 марта

  В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями, местами слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном -3,0..-2,6 градуса, Северном -2,7..-2,2 градуса, Северо-восточном -3,0..-2,2 градуса, Восточном -3,4..-2,7 градуса, Юго-восточном -3,0..-2,6 градуса, Южном -3,5..-2,5 градуса, Юго-западном -3,6..-2,8 градуса, Западном -4,0..-1,9 градуса, Северо-западном -3,0..-1,9 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха -3,8..-3,4 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -3,6..-1,1 градуса, порывы северо-западного ветра до 11м/с. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
-3
Чт.
14 мар.
+3
Пт.
15 мар.
+5
Сб.
16 мар.
+1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Гаруя		 -40
Билибино

некомфортное место: Норман
комфортное место: Дера-Исмаил-Хан

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