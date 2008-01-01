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Глубокие циклоны не оставляют в покое Европу



ИА "Метеоновости" / 12:59 Среда, 13 марта



погода в Европе неспокойная. Виной тому - глубокий циклон, которому немецкие специалисты даже присвоили имя "Эберхард". Такой "чести" удостаиваются только те атмосферные вихри, которые приносят значительный ущерб.



По вине "Эберхарда" в большинстве стран центральной Европы прошли сильные дожди, а ветер в порывах усиливался до ураганного. Больше всего "опасностей" досталось Германии. 12 марта порывы ветра здесь достигали 35 м/с. Циклон двигался в северо-восточном направлении. На пути его следования было дождливо и ветрено. И во Франции ветер достигал ураганной силы, 34 м/с. Ветрено было в Скандинавии, до 35 м/с в Норвегии и в Швеции. Досталось и Британским островам . Ветер в порывах усиливался до 33 м/с, выпало до 22 мм небесной влаги.



Самые сильные разрушения от ураганного ветра отмечены в Германии: он сносил крыши и вырывал с корнем деревья. Было остановлено движение поездов. Проблемы с транспортом возникли в Бельгии и во Франции. Более 30 тысяч человек в Чехии остались без света.



14 марта циклон переместится к Скандинавии и объединится с еще одним циклоном. В Скандинавских странах возможны осадки. Днем преобладающая температура -1..+4 градуса. В Великобритании и во Франции дождливо и ветрено, температура воздуха днем 8..13 градусов, скорость ветра 10-15 м/с, местами порывы до 20-25 м/с. В Германии дождь, днем 5..10 тепла, ветер 7-12 м/с с порывами до 20 м/с. Сильные дожди пройдут в Нидерландах, ветер усилится до 10-15 м/с, в порывах до 25 м/с, днем 8..13 градусов. / meteonovosti.ru /



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