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Новости погоды

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Север ЕТР во власти циклона

ИА "Метеоновости" / 14:07 Среда, 13 марта

  На севере ЕТР, в циклоне, в зоне действия атмосферных фронтов выпал сильный снег, при резком порывистом ветре мели метели. В ночь с 12 на 13 марта в Архангельской области прошел снег. Количество выпавших осадков до 12 мм в пересчете на воду. Мела метель, ветер в порывах усиливался до 27 м/с. Сильный снег отмечался и в республике Коми, но здесь осадков было меньше, до 10 мм. После такого обильного снегопада высота снежного покрова увеличивается на 9-11 см.

14 марта условия погоды на севере начнут меняться. Циклонический вихрь переместится к Ямалу, а европейский север окажется в барическом гребне. Местами пройдет небольшой снег, ветер в порывах усилится до 9-14 м/с, температура воздуха днем -3..-8 градусов, на северо-востоке республики Коми -9..-14. / meteonovosti.ru /
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