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Сахалин и южные Курилы засыпало снегом



ИА "Метеоновости" / 14:36 Среда, 13 марта



Циклонический вихрь, шедший со стороны Китая, щедро посыпал снегом Приморье и Хабаровский край, а потом отправился на восток. На его пути оказались Сахалин и южные Курилы. Основной запас влаги циклон приберег для юга Сахалина и южных Курильских островов. 12 и в ночь на 13 марта на Сахалине в виде снега и мокрого выпало до 28 мм небесной влаги. А на юге Курильской гряды прошел сильный снег, количеством до 16 мм.



14 марта в Сахалинской области погоду будут портить циклоны и их атмосферные фронты. На Сахалине временами на юге будет приниматься небольшой снег, на севере без существенных осадков, ветер 8-13 м/с, днем -3..+2, на севере -1..-6. На Курильских островах снег от небольшого до умеренного, ветер 11-16 м/с, температура воздуха -2..+3 градуса. / meteonovosti.ru /



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