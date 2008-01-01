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На юге ЕТР хозяйничают атмосферные фронты



ИА "Метеоновости" / 14:55 Среда, 13 марта



Атмосферное давление на юге ЕТР стремительно растет, но атмосферные фронты постоянно напоминают о себе. Не стал исключением и минувший день, 12 марта. До 19 м/с усиливался ветер в районе Новороссийска, Сильные дожди прошли в Краснодарском крае, выпало до 22 мм небесной влаги. Дождливо было в Ростовской (до 18 мм). В Волгоградской области в виде дождя, снега и мокрого снега выпало до 23 мм осадков.



14 марта на юге снова ненастно. Погоду будет определять антициклон, но и атмосферные фронты тут как тут. Местами по округу пройдут небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, в горах снег, ночью с 13 на 14 марта по южной половине Краснодарского края сильные осадки. В отдельных районах округа туман. В Краснодарском крае и горных районах Адыгеи налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Местами порывы 13-18 м/с, в ночь на 14 марта на Черноморском побережье в районе Новороссийска ветер северо-восточный 14-19 м/с, порывы 20-23 м/с. Температура воздуха днем 3...8, местами до 12, в Краснодарском крае до 15, в крайних северных районах округа -2...3. На Черноморском побережье 6...11, в районе Сочи до 15. / meteonovosti.ru /



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