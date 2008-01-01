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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:25 Среда, 13 марта



В 15 часов в Москве облачная погода с прояснениями, местами слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном -1,7..-1,0 градуса, Северном -1,7..-1,2 градуса, Северо-восточном -2,6..-1,0 градуса, Восточном -2,9..-1,7 градуса, Юго-восточном -1,8..-1,0 градуса, Южном -2,1..-1,3 градуса, Юго-западном -2,6..-1,2 градуса, Западном -2,4..-1,0 градуса, Северо-западном -2,0..-1,4 градуса.



В Зеленограде слабый снег, температура воздуха -2,5..-1,8 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -2,5..+0,1 градуса, порывы западного ветра до 11м/с. / meteonovosti.ru /



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