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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:33 Среда, 13 марта

  Погоду в столичной области будет определять тыловая часть циклона с центром над севером Урала. При облачности с прояснениями местами станет приниматься слабый снег. Температура воздуха в Москве -1..-3 градуса, по области -1..-6. Ветер западный, 5-10м/с. / meteonovosti.ru /
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