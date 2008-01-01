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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:11 Четверг, 14 марта



Предстоящим днем столичный регион будет находиться на восточной периферии обширного малоподвижного антициклона. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве +1..+3, по области -2..+3 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 749 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 60%.



Такая погода будет благоприятна для большинства людей. Но следует помнить, что организм человека так устроен, что сезонные природные ритмы сопровождаются ответными изменениями и сезонными обострениями многих хронических заболеваний. Стресс переходного периода испытывают даже практически здоровые люди. Чаще всего недомогания и ухудшение самочувствия в эти дни проявляются при хронической патологии суставов позвоночника, хронической обструктивной болезни легких и бронхиальной астме, болезнях желудочно-кишечного тракта, также возможны и симптомы вегетативной дисфункции (слабость, утомляемость, раздражительность, снижение физических сил и настроения, частые приступы мигрени). / meteonovosti.ru /



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