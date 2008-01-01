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Информация о магнитном поле Земли



ИА "Метеоновости" / 10:03 Четверг, 14 марта



По данным ИЗМИРАН, солнечная активность со 4 по 13 марта была низкой. Магнитное поле Земли, в основном, менялось от спокойного до слабо возмущенного. 12 и 13 марта зарегистрированы отдельные возмущенные периоды.



По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что 14-23 марта солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка - от спокойной до слабо возмущенной. Усиление геомагнитной активности ожидается 14 и 15 марта. / meteonovosti.ru /



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