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Новости погоды

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Мартовское солнце спешит прогреть воздух

ИА "Метеоновости" / 10:16 Четверг, 14 марта

  Минувшей ночью к центру России с запада приблизился антициклон. Облака поредели и приземный воздух начал интенсивно выхолаживаться. Минимальная температура на опорной метеостанции города отмечалась в 6 часов утра и составила -10.2 градуса. Но с восходом солнца температура начала быстро повышаться и за три часа минусы уменьшились на 8 единиц. Уже в 9 часов в Москве было -2.5 градусов. В течение дня температура продолжит повышаться и ее максимальное значение сегодня предполагается от 2 до 4 тепла.

Минувшая ночь не стала самой холодной мартовской ночью. Самая низкая температура отмечалась 2 марта, -12.1 градуса, морозной стала и ночь на 7 марта, -12 градусов. / meteonovosti.ru /
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