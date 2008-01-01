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Новости погоды

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Дальний Восток - морозы за 40╟.

ИА "Метеоновости" / 11:04 Четверг, 14 марта

  В северные районы Дальневосточного округа весна не спешит. Практически весь зимний сезон погоду здесь определяет малоподвижный антициклон. Его центр располагается преимущественно на востоке Якутии с небольшими подвижками на северо-восток. За прошедшие сутки температура воздуха в Магаданской области, Чукотском а.о. и в северной половине Камчатского края отстала от нормы на 4-8 градусов. В восточной половине Якутии было теплее обычного на 2-4 градуса, но тем не менее эти районы удержали первенство по самым суровым морозам.

В селе Делянкир, расположенном в Оймяконском улусе на правом берегу долины реки Неры, под утро столбик термометра показал -46.8 градусов. В число самых холодных мест Северного Полушария вошел и Чукотский а.о. В поселке Илирней, расположенном в континентальных районах округа, под утро морозы усилились до таких же значений. В Магаданской области минимальная температура была -45 градусов, а на российском полюсе холода, в Оймяконе - -43.8 градусов. На севере Камчатского края сорокаградусных морозов не отмечалось, а минимальная температура составила -36.6 градусов. / meteonovosti.ru /
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