Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
14 марта 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Москве теплеет с каждым днем

ИА "Метеоновости" / 11:42 Четверг, 14 марта

  Малооблачный антициклон, вернувший на Московскую землю ночные морозы, днем в четверг порадует солнцем и теплом. А затем эстафету передаст атлантическим циклоном, которые принесут в центр России тепло и влагу Атлантики.

В пятницу атлантические циклоны начнут теснить антициклон на восток, и центр его переберется в Поволжье. Московскую землю будет пересекать теплый атмосферный фронт атлантического циклона. Небо вновь закроют облака, ночью местами пройдет небольшой снег. Температура под утро понизится до -1..-6 градусов. А днем существенных осадков не ожидается, и с южными ветрами начнет поступать относительно теплый воздух. Максимальная температура составит от 2 до 4 тепла.

В субботу влияние циклона, усилится. Атмосферное давление продолжит понижаться, и при облачной погоде небольшие осадки станут приниматься и ночью, и днем. Температура существенно не изменится: в ночные часы еще сохранятся слабые морозы, от -1 до -3 градусов, а днем она перейдет через ночь в сторону положительных значений и ожидается от 1 до 3 градусов тепла.

В воскресенье атлантический циклон принесет в столичный регион новую порцию теплого воздуха, что приведет к повышению температуры. Ночью она ожидается близкой к нулю, а днем повысится до 3..5 градусов.

И если в пятницу и субботу среднесуточное значение температура воздуха ожидается на 2-3 градуса выше нормы, то уже в воскресенье она превысит средние показатели почти на 4 градуса и будет соответствовать первой декаде апреля. А по климату, это время бурного таяния снега! / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+1
Пт.
15 мар.
+4
Сб.
16 мар.
+1
Вс.
17 мар.
+4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Гаруя		 -38
Билибино

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Дера-Исмаил-Хан

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100