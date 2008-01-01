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В Москве теплеет с каждым днем



ИА "Метеоновости" / 11:42 Четверг, 14 марта



антициклон, вернувший на Московскую землю ночные морозы, днем в четверг порадует солнцем и теплом. А затем эстафету передаст атлантическим циклоном, которые принесут в центр России тепло и влагу Атлантики.



В пятницу атлантические циклоны начнут теснить антициклон на восток, и центр его переберется в Поволжье. Московскую землю будет пересекать теплый атмосферный фронт атлантического циклона. Небо вновь закроют облака, ночью местами пройдет небольшой снег. Температура под утро понизится до -1..-6 градусов. А днем существенных осадков не ожидается, и с южными ветрами начнет поступать относительно теплый воздух. Максимальная температура составит от 2 до 4 тепла.



В субботу влияние циклона, усилится. Атмосферное давление продолжит понижаться, и при облачной погоде небольшие осадки станут приниматься и ночью, и днем. Температура существенно не изменится: в ночные часы еще сохранятся слабые морозы, от -1 до -3 градусов, а днем она перейдет через ночь в сторону положительных значений и ожидается от 1 до 3 градусов тепла.



В воскресенье атлантический циклон принесет в столичный регион новую порцию теплого воздуха, что приведет к повышению температуры. Ночью она ожидается близкой к нулю, а днем повысится до 3..5 градусов.



И если в пятницу и субботу среднесуточное значение температура воздуха ожидается на 2-3 градуса выше нормы, то уже в воскресенье она превысит средние показатели почти на 4 градуса и будет соответствовать первой декаде апреля. А по климату, это время бурного таяния снега! / meteonovosti.ru /



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