

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:25 Четверг, 14 марта



В 12 часов в Москве небольшая облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном -0,3..+0,9 градуса; Северном 0..+1,2 градуса, Северо-восточном -0,4..+0,6 градуса, Восточном -0,4..+0,3 градуса, Юго-восточном -0,5..+0,2 градуса, Южном -0,3..+0,5 градуса, Юго-западном -1,2..0 градусов, Западном -1,1..+0,2 градуса, Северо-западном 0..+0,3 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха -0,4..-0,1 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -1,0..+0,6 градуса. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



