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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:25 Четверг, 14 марта

  В 12 часов в Москве небольшая облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном -0,3..+0,9 градуса; Северном 0..+1,2 градуса, Северо-восточном -0,4..+0,6 градуса, Восточном -0,4..+0,3 градуса, Юго-восточном -0,5..+0,2 градуса, Южном -0,3..+0,5 градуса, Юго-западном -1,2..0 градусов, Западном -1,1..+0,2 градуса, Северо-западном 0..+0,3 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха -0,4..-0,1 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -1,0..+0,6 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
+1
Пт.
15 мар.
+4
Сб.
16 мар.
+1
Вс.
17 мар.
+4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Гаруя		 -38
Билибино

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Дера-Исмаил-Хан

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