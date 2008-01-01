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Температурные рекорды Сибири



ИА "Метеоновости" / 12:31 Четверг, 14 марта



Уже со второй половины февраля на сибирских просторах повеяло весной. Среднесуточная температура на 8-9 градусов превышала норму. Март продолжил теплую эстафету и уже с первых дней в южных районах Сибири установилась аномально теплая погода. И, несмотря на то, что по ночам зима еще напоминала о себе, под утро температура понижалась до -3:-8 градусов, днем в условиях антициклональной погоды, воздух прогревался до 5:10 градусов тепла. Среднесуточная температура уже на 5-10 градусов опережала свои привычные значения, а в минувшие сутки величина положительной аномалии составила 10-12 градусов. При таких условиях в ряде сибирских городов максимальная температура установила новые суточные рекорды.



Городами-рекордсменами стали Ишим, расположенный на юго-востоке Тюменской области, где днем потеплело до +4.4 (предыдущий рекорд +4.3 отмечался в 1968 году), Курган, максимальная температура составила +6 градусов, что на 1.8 градусов выше рекорда 1977 года, Омск с температурой +3.4, что на 0.1 градуса выше рекорда 1981 года, Новокузнецк со значением +9 градусов (предыдущий рекорд +8 градусов был установлен также в 1981 году). Но самая высокая температура отмечалась в Минусинске, она повысилась до +12.7, что на 3.5 градуса выше рекорда 1951 года. / meteonovosti.ru /



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