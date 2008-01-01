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На европейском юге сильные осадки и рекордное тепло



ИА "Метеоновости" / 12:52 Четверг, 14 марта



Южный циклон, сформировавшийся в Эгейском море, внес коррективы в погоду и юга российских территорий, которые оказались на пути атмосферных фронтов. В Краснодарском крае отмечались сильные осадки, налипание мокрого снега. На метеостанции Горячий Ключ с 13 ч 31 мин до 16 ч 25 мин диаметр отложений мокрого снега составил 63 мм. На Красной Поляне сильный дождь чередовался с мокрым снегом, и выпало до 60 мм осадков. Сильные осадки в виде дождя и мокрого снега количеством до 20 мм отмечалось в Адыгее. В Карачаево-Черкесии мартовская копилка из-за сильных дождей и мокрого снега пополнилась на 36 мм.



Но южные циклоны, как правило, помимо сильных осадков, несут и теплый воздух. Дневная температура на востоке Северо-Кавказского федерального округа составила от 15 до 20 градусов, а на юге Дагестана местами до +22 градусов.



В чеченском городе Гудермесе она составила +19, что на 0.5 градусов выше предыдущего рекорда 1995 года. Рекордных значений достигла температура и в дагестанском городе Дербенте, повысившись до +14.1 (предыдущий рекорд, +13.4, удерживался с 2016 года). / meteonovosti.ru /



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