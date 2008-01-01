Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
14 марта 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На европейском юге сильные осадки и рекордное тепло

ИА "Метеоновости" / 12:52 Четверг, 14 марта

  Южный циклон, сформировавшийся в Эгейском море, внес коррективы в погоду и юга российских территорий, которые оказались на пути атмосферных фронтов. В Краснодарском крае отмечались сильные осадки, налипание мокрого снега. На метеостанции Горячий Ключ с 13 ч 31 мин до 16 ч 25 мин диаметр отложений мокрого снега составил 63 мм. На Красной Поляне сильный дождь чередовался с мокрым снегом, и выпало до 60 мм осадков. Сильные осадки в виде дождя и мокрого снега количеством до 20 мм отмечалось в Адыгее. В Карачаево-Черкесии мартовская копилка из-за сильных дождей и мокрого снега пополнилась на 36 мм.

Но южные циклоны, как правило, помимо сильных осадков, несут и теплый воздух. Дневная температура на востоке Северо-Кавказского федерального округа составила от 15 до 20 градусов, а на юге Дагестана местами до +22 градусов.

В чеченском городе Гудермесе она составила +19, что на 0.5 градусов выше предыдущего рекорда 1995 года. Рекордных значений достигла температура и в дагестанском городе Дербенте, повысившись до +14.1 (предыдущий рекорд, +13.4, удерживался с 2016 года). / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+1
Пт.
15 мар.
+4
Сб.
16 мар.
+1
Вс.
17 мар.
+4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Гаруя		 -38
Билибино

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Дера-Исмаил-Хан

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100