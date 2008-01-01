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Новости погоды

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Ухудшение погоды на Урале

ИА "Метеоновости" / 13:30 Четверг, 14 марта

  Южный циклон, перебравшись сегодня на северо-запада Казахстана, охватил ненастной зоной соседние Оренбургскую область и Башкортостан. В среду осадки в виде дождя, снега и мокрого снега пополнили копилку осадков в Оренбургской области на 29 мм, в Башкортостане на 24 мм. Сегодня циклон испортит погоду в Челябинской области, где пройдут сильные, а местами очень сильные осадки.

Циклон быстро смещается на северо-восток и уже в ночь на пятницу его центр будет пересекать Средний Урал. Сильными осадками циклон проявит себя в Свердловской области.

В пятницу осадки в виде дождя, снега и мокрого снега пройдут на юге Тюменской области, ожидается налипание мокрого снега, метель при ветре 17-22 м/с. В Ханты-Мансийском а.о. осадки будут идти в виде мокрого снега и снега, при ветре до 20 м/с поднимется метель, ожидаются гололедные явления.

Погоду успокоится лишь в субботу, с приходом сюда с запада антициклона. Он оттеснит ненастную зону в южные районы Сибири. / meteonovosti.ru /
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