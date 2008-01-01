Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:24 Четверг, 14 марта
В 12 часов в Москве небольшая облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +2,4..+3,6 градуса; Северном +2,1..+3,9 градуса, Северо-восточном +1,9..+3,0 градуса, Восточном +1,5..+2,3 градуса, Юго-восточном +1,6..+2,2 градуса, Южном +2,0..+2,6 градуса, Юго-западном +2,2..+3,3 градуса, Западном +2,0..+3,2 градуса, Северо-западном +2,3..+3,4 градуса.
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В Зеленограде без осадков, температура воздуха +2,2..+2,8 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха +1,0..+3,4 градуса, местами порывы южного ветра до 11м/с. / meteonovosti.ru /