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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:24 Четверг, 14 марта

  В 12 часов в Москве небольшая облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +2,4..+3,6 градуса; Северном +2,1..+3,9 градуса, Северо-восточном +1,9..+3,0 градуса, Восточном +1,5..+2,3 градуса, Юго-восточном +1,6..+2,2 градуса, Южном +2,0..+2,6 градуса, Юго-западном +2,2..+3,3 градуса, Западном +2,0..+3,2 градуса, Северо-западном +2,3..+3,4 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха +2,2..+2,8 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха +1,0..+3,4 градуса, местами порывы южного ветра до 11м/с. / meteonovosti.ru /
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Факт
18:00
местное
+1
Пт.
15 мар.
+4
Сб.
16 мар.
+1
Вс.
17 мар.
+4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+43
Сарх		 -40
Билибино

некомфортное место: Бейра
комфортное место: Лампанг

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