|
|
|
Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:30 Четверг, 14 марта
Погоду в столичной области будет определять северная периферия антициклона. Атмосферное давление станет понижаться, увеличится облачность, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве -1..+1 градус, по области -4..+1. Ветер южный, 5-10м/с, относительная влажность воздуха около 50%. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.