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О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:30 Четверг, 14 марта



Погоду в столичной области будет определять северная периферия антициклона. Атмосферное давление станет понижаться, увеличится облачность, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве -1..+1 градус, по области -4..+1. Ветер южный, 5-10м/с, относительная влажность воздуха около 50%. / meteonovosti.ru /



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