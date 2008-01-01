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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:30 Четверг, 14 марта

  Погоду в столичной области будет определять северная периферия антициклона. Атмосферное давление станет понижаться, увеличится облачность, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве -1..+1 градус, по области -4..+1. Ветер южный, 5-10м/с, относительная влажность воздуха около 50%. / meteonovosti.ru /
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Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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+43
Сарх		 -40
Билибино

некомфортное место: Бейра
комфортное место: Лампанг

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