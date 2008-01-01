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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:39 Пятница, 15 марта



Предстоящим днем столичный регион будет находиться на западной периферии обширного малоподвижного антициклона. Ожидается облачная погода, без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве +2..+4, по области 0..+5 градусов. Ветер южный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 747 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 60%.



Погода опять изменится, повысится температура, атмосферное давление немного понизится. Начало весны в Московском регионе характеризовалось очень частыми и довольно радикальными переменами погодных условий, то резко снижалась температура, то приходило аномальное тепло, атмосферное давление как "качели", то резко понижалось, то интенсивно росло. Поэтому у метеочувствительных людей часто менялось артериальное давление, иногда вплоть до гипертонических кризов, появлялись головные боли и учащались приступы мигрени. Смена погоды с частыми, не ритмичными колебаниями температуры и влажности воздуха негативно влияют и на состояние больных с хроническими болезнями суставов, с постравматическими и послеопрационными состояниями суставов и позвоночника.



Высокая влажность, ветер, повышение температуры и дефицит кислорода в воздухе являются наиболее биотропными внешними условиями для людей, страдающих бронхиальной астмой и хроническими бронхитами, что требует медикаментозной сезонной терапии, которая рекомендована лечащим врачом.



Геомагнитный фон ожидается неустойчивый. / meteonovosti.ru /



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