Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
15 марта 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:39 Пятница, 15 марта

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться на западной периферии обширного малоподвижного антициклона. Ожидается облачная погода, без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве +2..+4, по области 0..+5 градусов. Ветер южный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 747 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 60%.

Погода опять изменится, повысится температура, атмосферное давление немного понизится. Начало весны в Московском регионе характеризовалось очень частыми и довольно радикальными переменами погодных условий, то резко снижалась температура, то приходило аномальное тепло, атмосферное давление как "качели", то резко понижалось, то интенсивно росло. Поэтому у метеочувствительных людей часто менялось артериальное давление, иногда вплоть до гипертонических кризов, появлялись головные боли и учащались приступы мигрени. Смена погоды с частыми, не ритмичными колебаниями температуры и влажности воздуха негативно влияют и на состояние больных с хроническими болезнями суставов, с постравматическими и послеопрационными состояниями суставов и позвоночника.

Высокая влажность, ветер, повышение температуры и дефицит кислорода в воздухе являются наиболее биотропными внешними условиями для людей, страдающих бронхиальной астмой и хроническими бронхитами, что требует медикаментозной сезонной терапии, которая рекомендована лечащим врачом.

Геомагнитный фон ожидается неустойчивый. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
6:00
местное
-1
Пт.
15 мар.
+4
Сб.
16 мар.
+1
Вс.
17 мар.
+4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Клонкарри		 -36
Кюсюр

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Гуанахуато

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100