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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:12 Пятница, 15 марта

  Весна приблизилась к своей середине и в столице март пока радует жителей теплой погодой. Но самой теплой макушка весны остается в 2015 году, когда в дневные часы температура уверенно пересекала отметку в +10 градусов. Лишь 15 числа она немного не дотянула до этого значения и повысилась лишь до +9.8, но и эта цифра стала суточным рекордом.

А самая холодная ночь на 15 марта отмечалась в далеком 1884 году, когда под утро морозы усилились до -26.4 градусов. Сильными осадками отличился этот день в 2013 году, за сутки выпало 25 мм при месячной норме 34 мм.

В прошлом, 2018 году погода вполне соответствовала норме, ночью было -4.3, а днем -1.6 градусов, шел снег, выпало до 6 мм осадков. / meteonovosti.ru /
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местное
+3
Пт.
15 мар.
+4
Сб.
16 мар.
+1
Вс.
17 мар.
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Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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Певек

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