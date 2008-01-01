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Рекордное тепло в Казахстане



ИА "Метеоновости" / 11:46 Пятница, 15 марта



Казахстан остается под присмотром антициклона, но коррективы в погоду вносят атмосферные фронты. В отдельных районах республики ветер в порывах достигал штормовой силы, 28 м/с. В условиях безоблачного неба воздух прогревается очень сильно. Аномалия температуры доходит до 8-10 градусов. И снова были обновлены рекорды. 14 марта в Петропавловске воздух прогрелся до 5,8 градуса. В Сарыколе 2,8, в Кишкерколе 2,7, в Рузаевке 3,4, в Есиле 3,9, в Кульсарах 15,2, в Аяккуме 17,2, в Казалинске 20,7 градуса, в Риддере 12,9. Самым теплым оказался Чирик-Рабат, где термометры показали 24,6 градуса. Предыдущий рекорд, 22,7 градуса, был зафиксирован здесь не так давно, в 2013 году.



16 марта антициклон по прежнему будет определять погоду в Казахстане, но и атмосферные фронты напомнят о себе. В западной половине местами небольшие осадки, ночь +5..+10, местами до -2, днем -2..+3, местами 7..12 градусов. На северо-западе осадки, местами туман, ветер в порывах до 20-25 м/с. Ночью -5..-10, днем -3..+2, местами до +8. На севере осадки, температура 0..-5, местами до -8 градусов. В Центральных районах местами осадки, порывы ветра 23-28 м/с, 0..+5, местами до +10. На востоке 2..7, местами 10..15 градусов. На юге местами дождь, днем 20..25, местами 15..20 градусов. На юго-востоке без осадков, ветрено, порывы до 28 м/с, температура воздуха днем 15..20, местами до +10 градусов. / meteonovosti.ru /



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