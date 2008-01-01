|
|
|
Новости погоды
На Кавказе погода испортится
ИА "Метеоновости" / 12:18 Пятница, 15 марта
Антициклон, до недавнего времени опекавший Северный Кавказ, покидает эту территорию. На смену ему придет циклон, который сформировался на фронтальной волне над востоком Закавказья. И погода начнет стремительно портиться.
14 марта, во владениях антициклона, погода была преимущественно спокойной. Коррективы вносили атмосферные фронты, пересекавшие регион. Ветрено было в Грузии, порывы достигали 24 м/с, и на Черноморском побережье Кавказа (19 м/с).
16 марта погодные условия резко изменятся. Антициклон поспешит на северо-восток, а над восточными районами Закавказья на волне сформируется небольшой, но очень активный циклон, который впоследствии превратится в мощную депрессию с центром над югом Каспия.
В Грузии прольются дожди, в высокогорье снег, местами порывы 17-22 м/с, температура днем 10..15 градусов, в высокогорье +1..+6, на востоке -1..+4, местами до +9 градусов. В республиках Северного Кавказа местами небольшие и умеренные дожди, местами сильные, в ночные часы с мокрым снегом. Ночью и утром местами туман. Отдельные порывы ветра 13-18 м/с, температура воздуха в днем 5..10 градусов, местами до 12, на юго-востоке до 16, в горах днем -2..+3, местами до 6, в горах Дагестане до 12 градусов. В горах выше 2000 м лавиноопасно.
На черноморском побережье дожди от небольших до умеренных, а местами и сильных, возможны грозы. Температура днем не выше 10..12 градусов. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.