

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:45 Пятница, 15 марта



В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +3,1..+4,2 градуса; Северном +2,5..+4,2 градуса, Северо-восточном +2,5..+3,4 градуса, Восточном +2,4..+3,4 градуса, Юго-восточном +2,3..+3,1 градуса, Южном +3,2..+4,0 градуса, Юго-западном +3,1..+3,5 градуса, Западном +2,7..+4,1 градуса, Северо-западном +2,2..+3,9 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха +2,8 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха +1,8..+4,0 градуса. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



