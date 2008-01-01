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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:45 Пятница, 15 марта

  В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +3,1..+4,2 градуса; Северном +2,5..+4,2 градуса, Северо-восточном +2,5..+3,4 градуса, Восточном +2,4..+3,4 градуса, Юго-восточном +2,3..+3,1 градуса, Южном +3,2..+4,0 градуса, Юго-западном +3,1..+3,5 градуса, Западном +2,7..+4,1 градуса, Северо-западном +2,2..+3,9 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха +2,8 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха +1,8..+4,0 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
+3
Пт.
15 мар.
+4
Сб.
16 мар.
+1
Вс.
17 мар.
+4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Анатапур		 -35
Певек

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Эд-Дивания

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