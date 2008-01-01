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Урал засыпало снегом



ИА "Метеоновости" / 12:48 Пятница, 15 марта



14 марта Уральский регион оказался на пути следования циклона и его атмосферных фронтов. Не обошлось без снегопадов и метелей. В Свердловской области выпал снег, количество осадков в разных районах составило от 6 до 14 мм, ветер в порывах усиливался до 20 м/с. В Курганской области снега было еще больше, от 6 до 16 мм. Но больше всего снега досталось Челябинской области 10-23 мм в пересчете на воду.



16 марта циклонический вихрь переместится на северо-восток, уступив место антициклону. При переменной облачности в дневные часы осадков не ожидается, лишь в ночные часы местами будет приниматься небольшой снег. На дорогах образуется гололедица. Ночью ветер в порывах усилится до 15-20 м/с, днем ослабеет до 3-8 м/с. Преобладающая температура воздуха ночью -10..-15 градусов, в горах и низинах до -21, днем +1..-4, в низинах до -7 градусов. / meteonovosti.ru /



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