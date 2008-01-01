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Новости погоды

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На юге Камчатки хозяйничают атмосферные фронты

ИА "Метеоновости" / 13:17 Пятница, 15 марта

  Повышенный фон атмосферного давления сохраняется на Камчатке, но из-за атмосферных фронтов погода неустойчивая, прошел небольшой снег, дул резкий порывистый ветер, на юге 14 марта его порывы достигали 24 м/с.

16 марта антициклон сохранит влияние на Камчатке, но и атмосферные фронты напомнят о себе небольшим снегом. Температура воздуха на юге Камчатского края 0..-5 градусов, при облачности до -12, ночью при прояснениях до -28..-33. На севере края днем -10..-15 градусов, при облачности до -22, ночью при прояснениях -32..-37 градусов. / meteonovosti.ru /
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