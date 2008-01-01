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Новости погоды

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Ветер в Мурманской области ослабеет

ИА "Метеоновости" / 13:29 Пятница, 15 марта

  В Мурманской области погода неустойчивая. Циклонические вихри идут один за другим. А где циклоны, там снегопады и порывистый ветер. 14 и в ночь на 15 марта сильным ветром отметился атмосферный фронт североатлантического циклона на побережье. Порывы ветра достигали 22 м/с. 16 марта Кольский полуостров вновь окажется по власти циклона и его атмосферных фронтов. При переменной облачности пройдет снег различной интенсивности. Ветер немного ослабеет, до 8-13 м/с, в порывах до 12-17 м/с. На дорогах образуется гололедица. Температура воздуха ночью -2..-7 градусов, при прояснениях до -10, днем термометры покажут -1..+4 градуса. / meteonovosti.ru /
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