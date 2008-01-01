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Новости погоды
Грозовые дожди обрушились на Грецию
ИА "Метеоновости" / 14:06 Пятница, 15 марта
В ночь с 14 на 15 марта циклонический вихрь и его атмосферные фронты пересекали Балканский полуостров. Основной удар стихии пришелся на Грецию. Здесь прошли сильные грозовые дожди в сопровождении резкого порывистого ветра. Количество выпавших осадков составило от 15 до 23 мм. Ветер в порывах усиливался до 20 м/с.
16 марта циклонический вихрь покинет Балканы, атмосферное давление начнет расти, но и атмосферные фронты не будут стоять в стороне. Существенных осадков не ожидается, небольшие дожди возможны лишь в ночные часы на востоке Греции. Температура воздуха в ночные часы +6..+11 градусов, днем воздух прогреется до 16..21 градуса. Температура воздуха будет выше привычных значений на 2-3 градуса. / meteonovosti.ru /
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