Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
15 марта 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Грозовые дожди обрушились на Грецию

ИА "Метеоновости" / 14:06 Пятница, 15 марта

  В ночь с 14 на 15 марта циклонический вихрь и его атмосферные фронты пересекали Балканский полуостров. Основной удар стихии пришелся на Грецию. Здесь прошли сильные грозовые дожди в сопровождении резкого порывистого ветра. Количество выпавших осадков составило от 15 до 23 мм. Ветер в порывах усиливался до 20 м/с.

16 марта циклонический вихрь покинет Балканы, атмосферное давление начнет расти, но и атмосферные фронты не будут стоять в стороне. Существенных осадков не ожидается, небольшие дожди возможны лишь в ночные часы на востоке Греции. Температура воздуха в ночные часы +6..+11 градусов, днем воздух прогреется до 16..21 градуса. Температура воздуха будет выше привычных значений на 2-3 градуса. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+4
Сб.
16 мар.
+1
Вс.
17 мар.
+2
Пн.
18 мар.
+3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Гаруя		 -36
Сеймчан

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Торреон

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100