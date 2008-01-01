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Новости погоды

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О половодье на реках средней полосы ЕТР

ИА "Метеоновости" / 14:21 Пятница, 15 марта

  По данным Гидрометцентра России, зима 2018-2019 года на ЕТР была теплой и преимущественно малоснежной. В течение прошедшей зимы длительные периоды тепла и холода неоднократно сменяли друг друга. К началу марта в целом в бассейне Волги запасы воды в снежном покрове составили 114% нормы и оказались на 37 мм больше прошлогодних.

По данным Росгидромета, в феврале вскрылись и очистились ото льда реки Калининградской области и низовья Дона. К концу первой декады марта вскрылись ото льда Дон ниже Цимлянского водохранилища и его притоки - Северской Донец, Сал, Маныч, Чир и др. Началось вскрытие ото льда р. Волга ниже г. Волгоград, Верхнего Днепра ниже г. Смоленск, Десны.

Расчеты, выполненные Росгидрометом, показывают, что в результате сложившихся к началу марта гидрометеорологических условий вскрытие большинства рек европейской части страны можно ожидать в сроки близкие к средним многолетним и раньше их.

При дружном развитии весеннего половодья и выпадения обильных осадков в период прохождения его максимумов возможны подтопления пониженных прибрежных частей следующих населенных пунктов:

∙ в Луховицком и Звенигородском районах Московской области;

∙ в бассейне р. Упа, в том числе в районе г. Тула (Тульская область);

∙ в Судогодском, Александровском, Вязниковском и Гусь-Хрустальном районах Владимирской области;

∙ в Лухском и Южском районах Ивановской области;

∙ в бассейнах рек Пра и Проня (Рязанская область);

∙ в Калининском районе Тверской области, в бассейне р. Западная Двина в Бельском и Жарковском районах (Тверская область);

∙ г Макарьев, с. Гнездиково, с. Селище, с. Парфеньево, д. Буслаево (Костромская область); / meteonovosti.ru /
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