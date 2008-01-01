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О половодье на реках средней полосы ЕТР



ИА "Метеоновости" / 14:21 Пятница, 15 марта



По данным Гидрометцентра России, зима 2018-2019 года на ЕТР была теплой и преимущественно малоснежной. В течение прошедшей зимы длительные периоды тепла и холода неоднократно сменяли друг друга. К началу марта в целом в бассейне Волги запасы воды в снежном покрове составили 114% нормы и оказались на 37 мм больше прошлогодних.



По данным Росгидромета, в феврале вскрылись и очистились ото льда реки Калининградской области и низовья Дона. К концу первой декады марта вскрылись ото льда Дон ниже Цимлянского водохранилища и его притоки - Северской Донец, Сал, Маныч, Чир и др. Началось вскрытие ото льда р. Волга ниже г. Волгоград, Верхнего Днепра ниже г. Смоленск, Десны.



Расчеты, выполненные Росгидрометом, показывают, что в результате сложившихся к началу марта гидрометеорологических условий вскрытие большинства рек европейской части страны можно ожидать в сроки близкие к средним многолетним и раньше их.



При дружном развитии весеннего половодья и выпадения обильных осадков в период прохождения его максимумов возможны подтопления пониженных прибрежных частей следующих населенных пунктов:



∙ в Луховицком и Звенигородском районах Московской области;



∙ в бассейне р. Упа, в том числе в районе г. Тула (Тульская область);



∙ в Судогодском, Александровском, Вязниковском и Гусь-Хрустальном районах Владимирской области;



∙ в Лухском и Южском районах Ивановской области;



∙ в бассейнах рек Пра и Проня (Рязанская область);



∙ в Калининском районе Тверской области, в бассейне р. Западная Двина в Бельском и Жарковском районах (Тверская область);



∙ г Макарьев, с. Гнездиково, с. Селище, с. Парфеньево, д. Буслаево (Костромская область); / meteonovosti.ru /



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