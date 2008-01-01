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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:08 Суббота, 16 марта

  Субботним днем Москва и область окажутся в передней части атлантического циклона. Атмосферное давление продолжит понижаться и в середине дня составит 741 мм рт ст. При облачной погоде местами не исключены небольшие осадки. Максимальная температура в столице 1..3, по области 1..6 градусов. Ветер южных румбов подует со скоростью 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха около 60%.

Атмосферное давление и содержание кислорода в воздухе понизятся. Такие перемены погоды тяжело переносят больные с сердечно-сосудистыми патологиями, в том числе страдающие гипертонией, бронхиальной астмой, желчно-мочекаменной болезнями, спастическим колитом. У метеочувствительных людей с длительно текущими хроническими болезнями суставов, позвоночника, органов дыхания неустойчивая погода вызывает обострения, ухудшение самочувствия, которые могут сопровождаться и психологическими расстройствами. Однако, увеличение светового дня, первые солнечные лучи повышают активность, улучшают настроение, организм меняет ритм в сторону активации, что положительно влияет на психологический статус. Сезонная профилактика с использованием медикаментов, физических упражнений и других методов реабилитации рекомендованных врачом, помогут снизить погодообусловленные обострения. / meteonovosti.ru /
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