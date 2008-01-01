

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сейчас в Москве



ИА "Метеоновости" / 10:42 Суббота, 16 марта



В 9 часов утра на главной метеостанции города - ВДНХ - столбик термометра застыл на отметке -2,1 градуса, примерно такая же температура и в районе МГУ (-2,5 градуса), в районе ТСХА -2, на Балчуге -1,7, в Тушино -2,2 градуса. В воздухе порхали редкие снежинки. Ветер южный и юго-восточный, местами его порывы достигают 8 м/с.



Атмосферное давление низкое, 742 мм ртутного столба, что ниже нормального на несколько единиц, относительная влажность воздуха повышенная, 90-95%.



Спустя час температура немного повысилась, на метеостанции ВДНХ отмечено -1,6 градуса. Однако характер погоды существенно не изменился. Ощущается свежий ветер, в воздухе заметны отдельные снежинки, ощущается сырость и ветер. Атмосферное давление понизилось на несколько десятых единиц и составляет 741, 3 мм рт. ст. Относительная влажность около 80%. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



