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ИА "Метеоновости" / 10:42 Суббота, 16 марта
В 9 часов утра на главной метеостанции города - ВДНХ - столбик термометра застыл на отметке -2,1 градуса, примерно такая же температура и в районе МГУ (-2,5 градуса), в районе ТСХА -2, на Балчуге -1,7, в Тушино -2,2 градуса. В воздухе порхали редкие снежинки. Ветер южный и юго-восточный, местами его порывы достигают 8 м/с.
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Атмосферное давление низкое, 742 мм ртутного столба, что ниже нормального на несколько единиц, относительная влажность воздуха повышенная, 90-95%.
Спустя час температура немного повысилась, на метеостанции ВДНХ отмечено -1,6 градуса. Однако характер погоды существенно не изменился. Ощущается свежий ветер, в воздухе заметны отдельные снежинки, ощущается сырость и ветер. Атмосферное давление понизилось на несколько десятых единиц и составляет 741, 3 мм рт. ст. Относительная влажность около 80%. / meteonovosti.ru /