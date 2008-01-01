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Температурные достижения весны на юге Сибири



ИА "Метеоновости" / 11:30 Суббота, 16 марта



На юге Сибири конец рабочей недели продолжил череду теплых дней. Несколько раз подряд превышались абсолютные максимумы температуры на юге Красноярского края. Так в Кызыле очередной рекорд дня. 15 марта здесь было +10 градусов, тогда как предыдущий рекорд 1989 года был гораздо ниже, +3,5 градуса. В число рекордсменов по температуре воздуха попал и Красноярск, там температура повысилась до 12,2 градуса, прежнее достижение 1981 года было на одну десятую градуса ниже. Еще несколько крупных населенных пунктов Южной Сибири отметились высокими температурными достижениями: Ачинск 11,5 градуса, Барабинск 4,6 градуса, Ненастная 11,5 градуса, Барнаул 8,4, Новокузнецк 12,4 градуса, Кызыл-Озек 16,5 градуса. / meteonovosti.ru /



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