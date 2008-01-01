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На юг Сибири возвращается зима



ИА "Метеоновости" / 11:37 Суббота, 16 марта



Холодный атмосферный фронт изменит характер погоды на юге Сибири. После аномального тепла в Новосибирский, Томской, Кемеровской областях и на Алтае в воскресенье подморозит. 17 марта температура в течение суток -3..-10 градусов, ночью местами до -17 градусов. В предгорьях Кемеровской области и Алтайского края до 3 градусов тепла. Ожидается небольшой, местами умеренный снег, местами метель, на дорогах сильная гололедица.



Возвращается зима и в Красноярский край. В центральных районах края температура в течение воскресных суток ожидается от -4 до +3 градусов, на автодорогах местами образуется гололедица. Кроме того, пройдут осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, отдельные порывы ветра будут достигать 18 м/с. В Красноярске время от времени будет приниматься небольшой мокрый снег и снег, порывы ветра до 14 м/с, днем всего 3..5 градусов тепла. В южных районах Красноярского края и в Хакасии тоже понижение температуры, но не такое сильное, днем до +6 градусов. Тоже осадки и ветрено. / meteonovosti.ru /



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