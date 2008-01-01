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На Камчатку весна не торопится



ИА "Метеоновости" / 11:57 Суббота, 16 марта



Повышенный фон атмосферного давления сохраняется на Камчатке, но из-за атмосферных фронтов погода неустойчивая, время от времени идет снег и усиливается ветер. Однако в конце рабочей недели сильный ветер отмечался лишь на мысе Лопатка, до 20 м/с, и к утру субботы, 16 марта, ослабел до 12 м/с.



Тем не менее, погода пока стоит не совсем весенняя. Первая десятидневка марта в Петропавловске-Камчатском выдалась холоднее нормы примерно на 1 градус. Хотя в дальнейшем выдавались теплые дни, температура достигала нулевой отметки и немного превышала ее.



17 марта циклоны будут далеко от полуострова. Самый активный циклон с юга обходит Камчатку по акватории Тихого океана. А небольшой циклон из центральных районов Охотского моря приблизится к ее западным берегам. На самом полуострове сохранится повышенный фон атмосферного давления. В воскресенье, 17 марта, на юге Камчатского края погода ожидается с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, днем слабый мороз, -1..-6 градусов. На севере еще настоящая зимняя погода: ночью около -30 градусов, местами до -42 градусов, днем -10..-15 градусов, при облачности до -25 градусов.



Примерно такая же морозная погода сохранится в первые дни следующей недели. Для севера полуострова это на 4-5 градусов холоднее нормы, в то время как для юга Камчатки - вполне привычная весенняя погода. / meteonovosti.ru /



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