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ИА "Метеоновости" / 12:26 Суббота, 16 марта



В 12 часов дня на главной метеостанции города - ВДНХ - столбик термометра застыл на отметке -0,9 градуса, примерно такая же температура и в районе МГУ (-1,2 градуса), в районе ТСХА -1,1, на Балчуге -0,5, в Тушино -1,4 градуса. В воздухе порхали редкие снежинки. Ветер южный и юго-восточный, местами его порывы достигают 9 м/с.



Атмосферное давление еще немного понизилось и составляет 740,3 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха около 80%. / meteonovosti.ru /



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