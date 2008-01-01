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В Ханты-Мансийске выпало две месячные нормы осадков



ИА "Метеоновости" / 12:45 Суббота, 16 марта



Последствиями прохождения снежного циклона через центральные районы Западной Сибири явились сильные снегопады в Ханты-Мансийском автономном округе. В столице региона за сутки 15 марта выпало 20 мм осадков при мартовской норме 27 мм, то есть примерно 75% от месячного количества. Осадки шли в виде снега. Высота снежного покрова в городе чуть ли не рекордная по округу, на утро 16 марта 84 см. Для сравнения, в первой декаде марта в сумме осадков выпало 25 мм, тогда как за первую пятидневку второй декады уже 31,5 мм. В сумме за первую половину марта количество выпавших осадков в два раза превысило среднее месячное количество. В воскресенье антициклон установит солнечную погоду, без осадков, ночная температура понизится до -13..-15 градусов, днем мороз ослабеет до -3..-5 градусов. Такая погода считается немного холоднее обычной мартовской. / meteonovosti.ru /



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