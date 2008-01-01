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На северо-запад России вернулась климатическая весна



ИА "Метеоновости" / 12:58 Суббота, 16 марта



Из-за частого влияния атлантических циклонов погода на северо-западе России в нынешнем марте неустойчивая. Но в целом особых холодов не было. За первую десятидневку средняя температура в Северной столице превысила норму на 0,7 градуса. Осадков выпало в два раза больше обычного. Следующий атлантический циклон принес накануне выходных дней потепление. 15 марта в Санкт-Петербурге температура днем повысилась до 4,3 градуса и ночью была около 0. В среднем за сутки 15 марта она превысила норму на 3,8 градуса. В воскресенье и в понедельник, 17 и 18 марта, погода сохранится относительно теплой, днем до +3..+6 градусов и ночью без заморозков. То есть, можно сказать, что на северо-запад опять "ворвалась" климатическая весна. Только вот солнца будет мало. Облачные атмосферные фронты будут приносить время от времени небольшие и умеренные дожди. / meteonovosti.ru /



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