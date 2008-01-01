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В Мурманске весенняя оттепель



ИА "Метеоновости" / 13:19 Суббота, 16 марта



Первая половина марта в некоторых приполярных районах, например, Мурманской области выдалась холодной. Ночные морозы в отдельные сутки усиливались до -15 и более градусов. И не было отмечено ни одного дня с оттепелью.



По местному климату в начале весны здесь еще нередки сильные морозы. Самый ясный месяц весны - апрель, а вот в мае наблюдается значительная облачность.



Однако, в эти выходные в Мурманске ожидается первая весенняя оттепель. 16 марта до +4 градусов, 17 марта днем до +2. В то же время небольшой циклон над северо-востоком Скандинавии и приближающийся с Восточной Европы принесут осадки в виде снега и мокрого снега, кроме того, ожидается свежий ветер до 13 м/с. / meteonovosti.ru /



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