Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
16 марта 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Мурманске весенняя оттепель

ИА "Метеоновости" / 13:19 Суббота, 16 марта

  Первая половина марта в некоторых приполярных районах, например, Мурманской области выдалась холодной. Ночные морозы в отдельные сутки усиливались до -15 и более градусов. И не было отмечено ни одного дня с оттепелью.

По местному климату в начале весны здесь еще нередки сильные морозы. Самый ясный месяц весны - апрель, а вот в мае наблюдается значительная облачность.

Однако, в эти выходные в Мурманске ожидается первая весенняя оттепель. 16 марта до +4 градусов, 17 марта днем до +2. В то же время небольшой циклон над северо-востоком Скандинавии и приближающийся с Восточной Европы принесут осадки в виде снега и мокрого снега, кроме того, ожидается свежий ветер до 13 м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-1
Вс.
17 мар.
+1
Пн.
18 мар.
+6
Вт.
19 мар.
+4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Мейтхила		 -37
Певек

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Афины

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100