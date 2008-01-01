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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:33 Воскресенье, 17 марта

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. При облачной погоде местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 3..5, по области 2..7 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 745 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 60%.

В столичном мегаполисе атмосферное давление вновь начнет расти. Температура воздуха по-прежнему превысит обычные для этого времени показатели на 3-4 градуса, содержание кислорода в воздухе со слабым гипоксическим эффектом. Что погода влияет на людей - бесспорно, на одних больше, на других меньше, также она зависит от функциональных резервов организма, функции нервной системы, от возраста. Сезонная перестройка в природе у одних вызывает прилив сил, повышение эмоциональной и физической активности, у других, особенно с повышенной метеочувствительностью, перенесших в недавнем прошлом различные сосудистые нарушения, бронхо-легочные или же другие воспалительные заболевания, обострения болезней опорно-двигателеого аппарата, у которых снижены функциональные механизмы, перестройка внешних погодных факторов становится дополнительной нагрузкой, и вызывает различные негативные реакции. Чтобы уменьшить влияние перепадов погоды, необходимо соблюдать простые - уменьшить чрезмерные физические нагрузки, при любой погоде постараться хотя бы немного пройтись по воздуху, в домашних условиях принимать контрастный душ или ванны с растительными средствами, адаптогены и витаминные комплексы, а также сезонные профилактические приемы лекарств, рекомендованных врачом. / meteonovosti.ru /
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